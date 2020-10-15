Инаугурация вновь избранного президента Таджикистана намечена на 30 октября

Церемония вступления Эмомали Рахмона в должность президента страны после пятой подряд победы на выборах главы государства намечена на 30 октября, сообщает таджикское интернет-издание "Азия-Плюс".

На 30 октября назначено совместное заседание верхней и нижней палат парламента Таджикистана (Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли), сообщает в четверг пресс-служба законодательного органа.

В сообщении не указана программа совместного заседания обеих палат парламента республики.

Вместе с тем, источник в парламенте сообщил изданию, что "в этот день вновь избранный президент страны Эмомали Рахмон вступит в должность, церемония инаугурации пройдет в городской резиденции правительства страны во Дворце "Кохи Сомон", а затем и во Дворце нации".

"В "Кохи Сомон" глава государства принесет присягу на верность Конституции, народу Таджикистана в присутствии членов правительства, парламента и представителей общественности, а во Дворце нации ему вручат президентские символы - штандарт и удостоверение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что высокопоставленные иностранные делегации на церемонию инаугурации не приглашены. В сообщении также говорится, что на центральной площади столицы в честь инаугурации президента состоится парад частей и соединений Душанбинского военного гарнизона.

На президентских выборах 11 октября действующий глава Таджикистана Эмомали Рахмон набрал 90,92% голосов избирателей при явке 85,44%, сообщила накануне Центральная комиссия по выборам и референдумам (ЦКВР) республики окончательные итоги голосования.

Выборы 11 октября стали шестыми выборами главы государства после провозглашения независимости Таджикистана.

На первых президентских выборах в республике в 1991 году победил бывший первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана Рахмон Набиев. В сентябре 1992 года на фоне гражданской войны в стране он подал в отставку под давлением исламско-демократической оппозиции, после чего в ноябре парламент упразднил пост президента.

Набиев скончался в ночь на 11 апреля 1993 года. По данным, полученным тогда "Интерфаксом", охрана нашла его утром мертвым в собственной постели. В обнародованном на следующий день медицинском заключении говорилось, что "причиной смерти явилась острая коронарная недостаточность с развитием инфаркта миокарда".

Рахмон фактически возглавил Таджикистан в ноябре 1992 года, когда был избран председателем Верховного Совета республики.

6 ноября 1994 года в Таджикистане прошел референдум о восстановлении президентского правления и принятии новой Конституции, которая заменила действовавшую до этого времени Конституцию Таджикской ССР 1978 года. Одновременно в стране прошли вторые президентские выборы, на которых Рахмон был избран президентом Таджикистана. После этого он переизбирался на посту президента Таджикистана в 1999, 2006 и 2013 году. Начиная с 1999 года Рахмон избирается на пост президента на семилетний срок.