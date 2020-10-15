АИКГФ предоставил гарантии по кредитам для МСП на сумму около 145 млн манатов

Объем гарантий Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) по кредитам для малого и среднего предпринимательства (МСП) оценивается на сумму около 145 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в АИКГФ.

"Процентные субсидии по данным кредитам оценивается в 19 млн манатов. Средний срок гарантированных кредитов составляет 29 месяцев, а средняя процентная ставка – 6%", - отметили в Фонде.

В 2020 году объем кредитов, по которым Фонд выдал гарантии, составил свыше 75 млн манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ). Уставный капитал АИКГФ равен 566 млн манатов.

А.Мамедов