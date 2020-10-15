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СНГ 15.10.2020 20:32

В МИД РФ обещают не оставить санкции ЕС без должной реакции

Санкции ЕС в отношении России не останутся без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Указанные шаги, как вы понимаете, не останутся без должной реакции", - сказала она на брифинге в четверг.

Она отметила, что Россия неоднократно предупреждала "коллег в Брюсселе и других европейских столицах, что навязчивое стремление Евросоюза возложить ответственность за ситуацию с Навальным на российскую сторону станет по-настоящему лакмусовой бумажкой для наших дальнейших отношений с ЕС". "С сожалением констатируем, что к нашим словам не прислушались", - добавила Захарова.

Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с делом российского оппозиционера Алексея Навального, говорится в документе, опубликованном в четверг в Официальном журнале ЕС.

Под санкции ЕС попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и заместители министра обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко.

Также санкции вводятся против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Санкции вступают в силу со дня публикации 15 октября, отмечается в документе.

Эти ограничительные меры предусматривают запрет на поездки в Европейский союз и замораживание банковских активов в ЕС.

Санкции по "делу Навального" введены в рамках режима ограничительных мер за распространение и применение химического оружия, согласно которому вводились санкции против лиц, которых ЕС считают причастными к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году.

6 октября ОЗХО объявила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Германия предложила ОЗХО передать эти выводы по всем странам-участницам Конвенции о запрещении химоружия, сообщили в международной организации.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным и выражают готовность к открытому и опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ЕС, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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