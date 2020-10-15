В китайском Циндао за четыре дня протестировали на коронавирус почти всех жителей

В китайском городе Циндао за четыре дня сделали почти 10 млн тестов на коронавирус COVID-19 и отстранили председателя местной комиссии по здравоохранению Суй Чжэньхуа, сообщает в четверг газета People`s Daily.
"По данным на 08.00 (04.00), в Циндао уже взяли 9 947 304 образцов и получили результаты по 7 646 353 из них, кроме подтвержденных случаев заражения, о которых сообщалось ранее, новых положительных результатов нет", - говорится в сообщении газеты в социальной сети Weibo.
Суй Чжэньхуа отстранили 14 октября, и сейчас в его отношении проводится расследование.
После длинных выходных по случаю Дня рождения КНР и праздника середины осени в китайском городе Циндао обнаружили три бессимптомных случая заражения коронавирусом. Поэтому власти решили протестировать все население города, в котором живет около 11 миллионов человек.
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