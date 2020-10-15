Рост боевой активности в Афганистане вызывает беспокойство Москвы - МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность осложнением военно-политической ситуации в Афганистане на фоне продолжающего в столице Катара Дохе межафганского переговорного процесса.

"Мы вынуждены отметить, что рост боевой активности в Афганистане на прошедшей неделе и осложнение военно-политической ситуации в стране не могут не вызывать беспокойства", - заявила Захарова в четверг на брифинге в Москве.

"Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время афганские стороны придут к консенсусу и начнут субстантивные переговоры в целях прекращения насилия и достижения национального примирения", - подчеркнула представитель МИД РФ.

Она напомнила, что делегации правительства Афганистана и радикального движения "Талибан" продолжают консультации по процедурным вопросам переговорного процесса.

Межафганский переговорный процесс был запущен 12 сентября в Дохе. Однако до сих пор стороны не приступили к прямым переговорам из-за забуксовавших консультаций по согласованию процедуры ведения переговорного процесса.

На этом фоне талибы отказываются объявить о прекращении огня в стране и продолжают вооруженные нападения на позиции афганской армии, сил безопасности, а также на города и населенные пункты. С прошлой недели талибы осуществляют вооруженные акции в южной самой крупной провинции Гильменд. Их действия привели к тому, что десятки мирных жителей были убиты и получили ранения.