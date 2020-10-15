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Дальнее зарубежье 15.10.2020 23:24

Рост боевой активности в Афганистане вызывает беспокойство Москвы - МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность осложнением военно-политической ситуации в Афганистане на фоне продолжающего в столице Катара Дохе межафганского переговорного процесса.

"Мы вынуждены отметить, что рост боевой активности в Афганистане на прошедшей неделе и осложнение военно-политической ситуации в стране не могут не вызывать беспокойства", - заявила Захарова в четверг на брифинге в Москве.

"Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время афганские стороны придут к консенсусу и начнут субстантивные переговоры в целях прекращения насилия и достижения национального примирения", - подчеркнула представитель МИД РФ.

Она напомнила, что делегации правительства Афганистана и радикального движения "Талибан" продолжают консультации по процедурным вопросам переговорного процесса.

Межафганский переговорный процесс был запущен 12 сентября в Дохе. Однако до сих пор стороны не приступили к прямым переговорам из-за забуксовавших консультаций по согласованию процедуры ведения переговорного процесса.

На этом фоне талибы отказываются объявить о прекращении огня в стране и продолжают вооруженные нападения на позиции афганской армии, сил безопасности, а также на города и населенные пункты. С прошлой недели талибы осуществляют вооруженные акции в южной самой крупной провинции Гильменд. Их действия привели к тому, что десятки мирных жителей были убиты и получили ранения.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]