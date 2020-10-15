Пашинян разговорами об участии Турции в боях в Карабахе пытается уклониться от ответственности за свои поражения - Коротченко

Армянский премьер Никол Пашинян, прикрываясь ложной идеей участия Турции на стороне Азербайджана, пытается уклониться от ответственности за боевые поражения Армении в Карабахе, считает военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Как представляется, непрерывное педалирование Пашиняном тезиса об участии Турции в боевых действиях против Армении на стороне Азербайджана – это попытка уйти от персональной ответственности за военные неудачи», - отметил Коротченко в своем Telegram канале.

При этом эксперт считает, что Армения должна «взять на себя обязательство исключить развертывание своих ОТРК в приграничных районах с Азербайджаном».

«Это крайне важно, чтобы не провоцировать Азербайджан на действия по нейтрализации угрозы армянских ракетных ударов по азербайджанским городам», - подчеркнул Коротченко.

Вдобавок он отметил, что Пашинян ранее создал спецкомиссию по расследованию военных неудач Армении в апрельских событиях 2016 года. «Вопрос – когда аналогичная комиссия будет создана оппозицией для расследования причин поражения Армении в нынешней войне и роли Пашиняна в этом?», - отметил Коротченко.

Х.Насирзаде