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Дальнее зарубежье 15.10.2020 19:04

Конфронтационная линия ЕС будет иметь серьезные последствия - МИД РФ

Нелегитимные санкции ЕС в отношении России будут иметь самые серьёзные последствия для взаимоотношений Москвы и Брюсселя, заявил в беседе Генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Встреча, как сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства состоялась в четверг в Брюсселе.

"Было предметно обсуждено нынешнее состояние отношений между Россией и Евросоюзом. Подчеркнуто, что конфронтационная линия ЕС, включая очередные нелегитимные санкции, будет иметь серьезные последствия", - сообщили на Смоленской площади.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной повестки дня, отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЕС, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]