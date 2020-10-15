Конфронтационная линия ЕС будет иметь серьезные последствия - МИД РФ

Нелегитимные санкции ЕС в отношении России будут иметь самые серьёзные последствия для взаимоотношений Москвы и Брюсселя, заявил в беседе Генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Встреча, как сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства состоялась в четверг в Брюсселе.

"Было предметно обсуждено нынешнее состояние отношений между Россией и Евросоюзом. Подчеркнуто, что конфронтационная линия ЕС, включая очередные нелегитимные санкции, будет иметь серьезные последствия", - сообщили на Смоленской площади.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной повестки дня, отмечается в сообщении.