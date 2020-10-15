Жапаров утверждает, что к нему полностью перешли обязанности президента Кыргызстана

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров утверждает, что получил все обязанности президента страны, так как спикер парламента Канат Исаев подал в отставку.

"Исаев сегодня написал заявление об отставке. Сегодня все обязанности главы государства полностью перешли ко мне", - сказал Жапаров, выступая перед своими сторонниками у Дома правительства.

Ранее в четверг президент страны Сооронбай Жээнбеков заявил, что покидает президентский пост, чтобы не допустить кровопролития в стране. После отставки президента, согласно Конституции, исполнение обязанностей главы государства было возложено на Исаева.

Впервые призывы к отставке президента прозвучали на митингах в начале минувшей недели, когда недовольные итогами парламентских выборов политические парии выступили против результатов голосования.