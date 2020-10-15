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Дальнее зарубежье 15.10.2020 19:11

Трамп обвиняет Facebook и Twitter в поддержке демократов

Президент США Дональд Трамп заявил, что социальные сети Facebook и Twitter оказывают мощную поддержку Демократической партии, и при этом притесняют республиканцев.

"Twitter и Facebook проводят массированную кампанию, это третья сила Национального демократического комитета - радикального левого движения ", - отметил президент США.

Трамп добавил, что, в частности, заблокирован твиттер-аккаунт его предвыборного штаба. "Я слышал об этом, но что есть, то есть", - сказал он.

По словам президента США, левые радикалы - "это самая большая проблема для страны". "Проблема не в правых, проблема - в левых", - подчеркнул он.

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Тэги: ТРАМП, СОЦСЕТИ, ДЕМОКРАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]