Трамп обвиняет Facebook и Twitter в поддержке демократов

Президент США Дональд Трамп заявил, что социальные сети Facebook и Twitter оказывают мощную поддержку Демократической партии, и при этом притесняют республиканцев.
"Twitter и Facebook проводят массированную кампанию, это третья сила Национального демократического комитета - радикального левого движения ", - отметил президент США.
Трамп добавил, что, в частности, заблокирован твиттер-аккаунт его предвыборного штаба. "Я слышал об этом, но что есть, то есть", - сказал он.
По словам президента США, левые радикалы - "это самая большая проблема для страны". "Проблема не в правых, проблема - в левых", - подчеркнул он.
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