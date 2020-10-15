SOCAR в январе-сентябре сократила нефтедобычу на 2,9%, увеличила газодобычу на 8,9%

Добыча нефти компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-сентябре 2020 года составила 5 млн 565,668 тыс. тонн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе компании.
Как сообщалось, в январе-сентябре 2019 года SOCAR было добыто 5,73 млн тонн нефти. Таким образом, компания по итогам января-сентября 2020 года сократила добычу на 2,9%.
Снижение добычи связано с выполнением компаний мер по обязательствам Азербайджана по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.
SOCAR в январе-сентябре 2020 года добыла газа в объеме 5 млрд 484,456 млн кубометров (рост на 8,9% - ИФ).
При этом, в III-ем квартале 2020 года компанией было добыто 1 млн 803,31 тыс. тонн нефти и 1 млрд 842,764 млн кубометров газа. Спад нефтедобычи по сравнению с показателями III-го квартала 2019 года составил 7,8%, рост газодобычи – 2,3%.
Ранее сообщалось, что SOCAR планирует в 2020 году добыть 7,2 млн тонн нефти с конденсатом с учетом обязательств ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи.
Как сообщалось, SOCAR в 2019 году добыла 7 млн 683,153 тыс. тонн и 6 млрд 818,64 млн кубометров газа.
А.Мамедов
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