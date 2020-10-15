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Дальнее зарубежье 15.10.2020 22:52

Трамп не верит предрекающим ему поражение опросам

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сможет добиться переизбрания, несмотря на неутешительные для него результаты большинства опросов.

"Данные опросов в прошлый раз (на выигранных Трампом выборах 2016 года - ИФ) оказались неверными. А в этом году они ошибаются еще больше", - сказал он в четверг в интервью телепрограмме Fox Business.

По мнению Трампа, "мы сейчас впереди во Флориде, в Айове, во многих других местах".

"Мы одержим большую победу", - пообещал президент США.

Многие опросы, публиковавшиеся в последние недели, показывают, что в целом по стране Байден опережает Трампа более чем на 10%. По мнению Трампа, составители таких опросов - сторонники демократов, которые нечестно делают свою работу.

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Тэги: США, ТРАМП, ОПРОСЫ, ОТНОШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]