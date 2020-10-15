Трамп не верит предрекающим ему поражение опросам

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сможет добиться переизбрания, несмотря на неутешительные для него результаты большинства опросов.

"Данные опросов в прошлый раз (на выигранных Трампом выборах 2016 года - ИФ) оказались неверными. А в этом году они ошибаются еще больше", - сказал он в четверг в интервью телепрограмме Fox Business.

По мнению Трампа, "мы сейчас впереди во Флориде, в Айове, во многих других местах".

"Мы одержим большую победу", - пообещал президент США.

Многие опросы, публиковавшиеся в последние недели, показывают, что в целом по стране Байден опережает Трампа более чем на 10%. По мнению Трампа, составители таких опросов - сторонники демократов, которые нечестно делают свою работу.