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Карабахский конфликт 15.10.2020 19:18

Число жертв в результате обстрела похоронной процессии в Тертере со стороны ВС Армении выросло до 4-ех

Число жертв среди мирного населения в результате обстрела ВС Армении городского кладбища в городе Тертер выросло до четырех, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

«От полученных ранений скончался Амиров Искендер Йелмар оглу 1967 года рождения», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате армянского обстрела похоронной процессии погибли 3 человека, еще 5 ранены.

А. Мамедов

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Тэги: АРМЕНИЯ, ТЕРТЕР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]