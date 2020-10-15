Число жертв в результате обстрела похоронной процессии в Тертере со стороны ВС Армении выросло до 4-ех

Число жертв среди мирного населения в результате обстрела ВС Армении городского кладбища в городе Тертер выросло до четырех, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

«От полученных ранений скончался Амиров Искендер Йелмар оглу 1967 года рождения», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате армянского обстрела похоронной процессии погибли 3 человека, еще 5 ранены.

А. Мамедов