Главы МИД РФ и Турции заявляют об отсутствии альтернативы мирному решению карабахской проблемы

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора в четверг подтвердили безальтернативность мирного урегулирования в Нагорном Карабахе, сообщает МИД РФ.

"В развитие регулярных российско-турецких контактов на высшем и высоком уровне предметно обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Министры подчеркнули безальтернативность мирного урегулирования проблемы.", - говорится в сообщении.

Министры также подтвердили необходимость неукоснительного выполнения положений Московского заявления министров иностранных дел РФ, Азербайджана и Армении от 10 октября.

"В практическом плане отмечена востребованность незамедлительного установления режима прекращения огня и согласования механизмов контроля за его соблюдением. Также акцентирована важность оперативного согласования шагов по возобновлению переговорного процесса в рамках механизмов Минской группы ОБСЕ с прицелом на достижение реальных результатов", - отмечается в сообщении.

Главы МИД двух стран обсудили и другие вопросы двусторонней и международной повестки дня, включая темы Сирии и Ливии, а также график российско-турецких контактов.