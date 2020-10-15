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Карабахский конфликт 15.10.2020 20:06

Главы МИД РФ и Турции заявляют об отсутствии альтернативы мирному решению карабахской проблемы

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора в четверг подтвердили безальтернативность мирного урегулирования в Нагорном Карабахе, сообщает МИД РФ.

"В развитие регулярных российско-турецких контактов на высшем и высоком уровне предметно обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Министры подчеркнули безальтернативность мирного урегулирования проблемы.", - говорится в сообщении.

Министры также подтвердили необходимость неукоснительного выполнения положений Московского заявления министров иностранных дел РФ, Азербайджана и Армении от 10 октября.

"В практическом плане отмечена востребованность незамедлительного установления режима прекращения огня и согласования механизмов контроля за его соблюдением. Также акцентирована важность оперативного согласования шагов по возобновлению переговорного процесса в рамках механизмов Минской группы ОБСЕ с прицелом на достижение реальных результатов", - отмечается в сообщении.

Главы МИД двух стран обсудили и другие вопросы двусторонней и международной повестки дня, включая темы Сирии и Ливии, а также график российско-турецких контактов.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МИД, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]