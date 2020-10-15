Армения продолжает распространять ложную информацию – Минобороны Азербайджана

Армения продолжает распространять ложную провокационную информацию, заявило министерство обороны Азербайджана.
«Информация о том, что оккупированный армянами поселок Гырмызы Базар якобы был обстрелян азербайджанской армией из РСЗО «Смерч», и ранении гражданского населения, безосновательны и ложны», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Оборонное ведомство отмечает, что азербайджанская армия полностью соблюдает режим гуманитарного прекращения огня и оставляет за собой право стрелять по законным военным объектам только в случае нарушения режима прекращения огня со стороны противника.
А. Мамедов
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