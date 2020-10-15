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Карабахский конфликт 15.10.2020 20:52

Армения продолжает распространять ложную информацию – Минобороны Азербайджана

Армения продолжает распространять ложную провокационную информацию, заявило министерство обороны Азербайджана.

«Информация о том, что оккупированный армянами поселок Гырмызы Базар якобы был обстрелян азербайджанской армией из РСЗО «Смерч», и ранении гражданского населения, безосновательны и ложны», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Оборонное ведомство отмечает, что азербайджанская армия полностью соблюдает режим гуманитарного прекращения огня и оставляет за собой право стрелять по законным военным объектам только в случае нарушения режима прекращения огня со стороны противника.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ДЕЗИНФОРМАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]