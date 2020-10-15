В России загружено 90% коек для пациентов с коронавирусом - Минздрав

В России загружено более 160 тысяч коек для пациентов с коронавирусом из имеющихся 182 тысяч, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Максимум разворачивали 184 тыс. коек, сейчас развернуто 182 тыс. коек, загружены 162 тыс. коек, 20 тыс. коек - резерв", - сказал Мурашко в четверг в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

По его словам, загружено 10% реанимационных коек.

В целом, отметил министр, коечного фонда достаточно, хотя заболеваемость и растет.

Амбулаторно с легким течением заболевания лечатся 65% пациентов с коронавирусом, сообщил Мурашко.

"В реанимации под наблюдением находится 2800 человек - это стабильная цифра, она не прирастает", - сказал он.

Министр сообщил, что госпитализируют пациентов с коронавирусом в случаях, когда в течение трех дней сохраняется температура 38 градусов и выше, и симптомы не проходят.

Также Мурашко сказал, что новый рост заболеваемости - "это течение одного процесса, не хотелось бы говорить волнами", и осенне-зимний период осложняется присоединением других видов инфекций - это было ожидаемо.