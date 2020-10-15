Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   14.10 WTI 41.04 0.84 Brent 43.32 0.87

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 15.10.2020 22:31

В России загружено 90% коек для пациентов с коронавирусом - Минздрав

В России загружено более 160 тысяч коек для пациентов с коронавирусом из имеющихся 182 тысяч, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Максимум разворачивали 184 тыс. коек, сейчас развернуто 182 тыс. коек, загружены 162 тыс. коек, 20 тыс. коек - резерв", - сказал Мурашко в четверг в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

По его словам, загружено 10% реанимационных коек.

В целом, отметил министр, коечного фонда достаточно, хотя заболеваемость и растет.

Амбулаторно с легким течением заболевания лечатся 65% пациентов с коронавирусом, сообщил Мурашко.

"В реанимации под наблюдением находится 2800 человек - это стабильная цифра, она не прирастает", - сказал он.

Министр сообщил, что госпитализируют пациентов с коронавирусом в случаях, когда в течение трех дней сохраняется температура 38 градусов и выше, и симптомы не проходят.

Также Мурашко сказал, что новый рост заболеваемости - "это течение одного процесса, не хотелось бы говорить волнами", и осенне-зимний период осложняется присоединением других видов инфекций - это было ожидаемо.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНЗДРАВ, КОРОНАВИРУС, КОЙКИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]