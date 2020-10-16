Внешний госдолг Грузии за 9 месяцев вырос почти на 18%

Прямой и гарантированный государственный внешний долг Грузии, включая долг Национального банка, за январь-сентябрь 2020 года увеличился на $1 млрд 21,5 млн, или на 17,8% - до $6 млрд 761,8 млн, говорится в сообщении Минфина республики.

В третьем квартале внешний долг страны вырос на 10,1%, за год (с конца сентября 2019 года по конец сентября 2020 года) - на 26,3%.

За 9 месяцев текущего года задолженность перед международными финансовыми институтами увеличилась на 17,6% и на 1 октября равнялась $4 млрд 616,2 млн. В том числе, долг перед Всемирным банком (ВБ) составил $1 млрд 975,9 млн (рост на 5,4%), Азиатским банком развития (АБР) - $1 млрд 413 млн (рост на 13,1%), Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) - $709,4 млн (рост на 24,9%), Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) - $158,9 млн (рост на 21,3%).

Задолженность правительства перед Международным валютным фондом (МВФ) составляет $206,9 млн. Долг перед Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) вырос с начала года в 2,7 раза - до $71,5 млн, перед Евросоюзом - на 4,5%, до $44,4 млн, Международным фондом развития сельского хозяйства (IFAD) - на 4,3%, до $34,3 млн. Долг перед Банком развития Совета Европы (CEB) составил $1,1 млн (рост на 10%), перед Скандинавской природоохранной финансовой корпорацией (NEFCO) задолженность республики осталась в размере $0,8 млн.

Долг Грузии перед 17 странами-кредиторами за январь-сентябрь увеличился на 30,8% - до $1 млрд 390,6 млн. Наибольшая задолженность сложилась перед Францией - $554,8 млн (рост на 67,7%). Долг перед Германией - $495 млн (рост на 31,9%), Японией - $215,1 млн (рост на 1,4%), Россией - $43,1 млн (снижение на 16,1%).

Прямой внешний долг страны включает в себя также размещенные в апреле 2008 года евробонды на $500 млн, с целью рефинансирования которых в апреле 2011 года был размещен новый выпуск на аналогичную сумму со сроком погашения в 2021 году. На начало октября 2020 года долг по евробондам, как и годом ранее, равнялся $500 млн.

Сумма кредитов, взятых предприятиями под гарантии правительства, за 9 месяцев текущего года осталась в размере $1,7 млн.

Задолженность Национального банка Грузии перед МВФ на 1 октября 2020 года составляла $253,4 млн (рост с начала года на 1,8%).

Как сообщалось, в 2019 году прямой и гарантированный государственный внешний долг Грузии, включая долг Нацбанка республики, вырос по сравнению с предыдущим годом на 5,6% - до $5 млрд 740,3 млн (32,4% ВВП).