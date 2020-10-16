В Индии, Южной Корее и Японии замедляются темпы заражения COVID-19, на Шри-Ланке растет число заболевших

В странах Азиатско-Тихоокеанского региона складывается разная ситуация с COVID-19, в Индии, Японии и Южной Корее темпы ежедневного прироста зараженных замедляются, а на Шри-Ланке ужесточают меры из-за роста новых случаев заражения, передают в пятницу азиатские и американские СМИ.

Так, в Индии, по данным агентства Associated Press, число зараженных с начала пандемии превысило 7,3 млн человек. Согласно информации Минздрава страны, за последние сутки в стране выявили 63 тыс. новых случаев COVID-19. Однако, в начале сентября в этой стране регистрировали более 92 тыс. зараженных в сутки, а на прошлой неделе уже порядка 72,5 тыс. В среднем в октябре в Индии регистрируют около 70 тыс. заражений в день. Скончались от заболеваний или осложнений, вызванных COVID-19, за время пандемии в Индии более 112 тыс. человек.

Власти предупредили граждан о высоком риске распространения вируса в период религиозных праздников, которые скоро начинаются в Индии, и призвали граждан проявлять осторожность. Наиболее масштабно будут праздноваться праздники Душера (25 октября), Дурга Пуджа (22 - 26 октября) и Наваратри (17 - 25 октября).

Агентство по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи в пятницу сообщило о 47 новых случаев COVID-19, что почти вдвое меньше, чем днем ранее. По информации AP, в Минздраве страны заявили, что в стране наблюдается тенденция к снижению количества заболевших, однако призвали граждан помнить о мерах безопасности. Всего в Южной Корее выявили более 12 тыс. случаев заражения за время пандемии, скончались 441 человек.

В японском Токио число суточное инфицированных возросло до 184 человек, что на 100 человек меньше, чем днем ранее. По информации The Japan Times, в столице за последние сутки проведено более 5 тыс. тестов на коронавирус. Всего в Японии за время пандемии выявили более 90 тыс. случаев заражения коронавирусом, и скончались из них 1 646 человек.

Между тем, власти Шри-Ланки вводят новые ограничительные меры для борьбы с коронавирусом COVID-19, в том числе закрывают школ и кинотеатры до последующего уведомления. По информации западных СМИ, власти ужесточили комендантский час в некоторых частях страны, а также поместили на карантин более 2 тыс. человек.

За время пандемии на Шри-Ланке выявили более 5 тыс. зараженных COVID-19, скончались 13 человек.

В австралийском Сиднее отменили карантинные ограничения для туристов из Новой Зеландии, сообщает AP.

Планируется, что в пятницу более 350 пассажиров вылетят тремя рейсами из Окленда, по прибытии в Сидней им больше не потребуется проходить двухнедельную изоляцию. Однако Новая Зеландия продолжит требовать прохождение карантина для туристов из Австралии.

Всего за время пандемии в Австралии выявлено более 27 тыс. случаев заражения коронавируса, из которых 904 скончались.