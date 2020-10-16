Азербайджан может приобрести вакцину против COVID-19 в России после ее утверждения ВОЗ

Азербайджан может приобрести вакцину от коронавируса COVID-19 в России, если она пройдет все клинические испытания и будет одобрена со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявила заведующая отделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB) Азербайджана Ягут Гараева.

«Мы сотрудничаем как в двусторонних, так и многосторонних отношениях по проекту COVAX и мы очень внимательно наблюдаем за процессом по всему миру. В настоящее время трудно утверждать, какие вакцины-кандидаты будут эффективными. Вы сами, наверное следите, что некоторые вакцины-кандидаты после завершения 2-ого этапа клинических исследований при переходе на 3-ий этап замечают, что у людей возникают осложнения, фиксируются противопоказания. Поэтому на сегодняшний день сложно говорить о конкретной дате. Нет вакцины, завершившей все этапы и утвержденной какой-то международной организацией», - сказала Гараева на брифинге в пятницу.

При этом, она отметила, что для Азербайджана не важен вопрос страны производителя. В этой связи она не исключила, что Баку может приобрести вакцину в России.

«Для нас не важно, какая страна производит вакцину. Вакцина-кандидат из России в настоящее время находится в списке и в настоящее время оценивается международными организациями. В частности, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) положительно отозвалась о российской вакцине, но это еще полностью не утверждено. Если ВОЗ полностью утвердит и подтвердит, что российская вакцина безопасна и может быть использована, разумеется, Азербайджан рассмотрит этот вопрос ее покупки», - отметила Гараева.

Х.Насирзаде