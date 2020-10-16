Спикер парламента Турции посетит Азербайджан 18-20 октября

Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп посетит с рабочим визитом Азербайджан 18-20 октября, сообщает пресс-служба парламента Турции в пятницу.

«В ходе визита Шентоп встретится 19 октября с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, 20 сентября - выступит в парламенте страны», - отмечается в информации.

«Во время моей поездки мы еще раз передадим нашим азербайджанским братьям, что Турция готова оказать любую поддержку, которую Азербайджан у нас запросит. Мы - один народ и два государства, беды и радости у нас общие», - сказал Шентоп, слова которого приводятся в информации.

Н.Аббасова