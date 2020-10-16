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Дальнее зарубежье 16.10.2020 13:44

Трамп считает себя вторым после Иисуса Христа по популярности в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что по популярности он уступает только Иисусу Христу.

"Как-то мне кто-то сказал: "Вы самый знаменитый человек в мире на данный момент". Я ответил, что это не так. А мои собеседники поинтересовались: "И кто же более знаменитый?". И я ответил: Иисус Христос"", - рассказал Трамп на митинге в Гринвилле (штат Северная Каролина).

"И если посмотреть на небо, то станет ясно, что он (Иисус Христос - ИФ) лидирует с большим отрывом", - добавил президент США.

Трамп, оправившийся после коронавируса, в настоящее время фактически ежедневно посещает разные штаты и проводит митинги в рамках предвыборной кампании. В своих выступлениях перед сторонниками он традиционно критикует своего оппонента, кандидата от демократов Джо Байдена.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперником будет демократ - бывший вице-президент США Джо Байден.

Трамп ранее заявил, что не верит опросам, согласно которым большинство американцев отдают предпочтение Байдену.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ПОПУЛЯРНОСТЬ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]