Трамп считает себя вторым после Иисуса Христа по популярности в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что по популярности он уступает только Иисусу Христу.
"Как-то мне кто-то сказал: "Вы самый знаменитый человек в мире на данный момент". Я ответил, что это не так. А мои собеседники поинтересовались: "И кто же более знаменитый?". И я ответил: Иисус Христос"", - рассказал Трамп на митинге в Гринвилле (штат Северная Каролина).
"И если посмотреть на небо, то станет ясно, что он (Иисус Христос - ИФ) лидирует с большим отрывом", - добавил президент США.
Трамп, оправившийся после коронавируса, в настоящее время фактически ежедневно посещает разные штаты и проводит митинги в рамках предвыборной кампании. В своих выступлениях перед сторонниками он традиционно критикует своего оппонента, кандидата от демократов Джо Байдена.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперником будет демократ - бывший вице-президент США Джо Байден.
Трамп ранее заявил, что не верит опросам, согласно которым большинство американцев отдают предпочтение Байдену.
Заявление Помпео по Карабаху не соответствует статусу США, как посредника по Карабаху – МИД Азербайджана
Путин обсудил карабахский конфликт с членами Совбеза РФ
Миротворцы ОДКБ не будут подключены к урегулированию в Нагорном Карабахе
AzerGold направит $46 млн на измельчение пород и горнорудные работы на Човдарском участке переработки руды
Добыча нефти с конденсатом в РФ за половину октября чуть снизилась, добыча нефти может составлять 9,23 млн б/с
Азербайджан в январе-августе импортировал минеральных удобрений на $66,7 млн
Турпоток в Азербайджан в январе-сентябре рухнул в 3,5 раза из-за COVID-19
Азербайджан может приобрести вакцину против COVID-19 в России после ее утверждения ВОЗ
В учебных заведениях Азербайджана с 15 сентября зафиксировано 732 случая заражения COVID-19
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Фуада Гейдарова и Абульфата Магеремова
AccessBank дал старт проекту по повышению грамотности гражданской обороны в прифронтовых филиалах
Полковник Вагиф Даргяхлы: «Сбитый» Арменией азербайджанский БПЛА оказался «кукурузником»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение