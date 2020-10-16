Азербайджан стал первой страной, использовавшей в войне большое количество ударных беспилотников - Коротченко

Азербайджанская армия в ходе контртеррористической операции по освобождению оккупированных земель в Карабахе с использованием ударных беспилотников показала пример ведения войны XXI века, заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Могу с уверенностью сказать, что масштаб боевых действий с применением современного оружия - беспилотников, барражирующих боеприпасов, средств высокоточного поражения целей - очень внимательно изучается со стороны генеральных штабов ведущих стран мира. Мир еще не знал таких примеров, когда одна армия, воюя с другой армией, применяет такое количество высокоточного оружия. По масштабу и интенсивности применения ударных беспилотников - это первый подобный случай в мировой истории», - сказал Коротченко в интервью журналу «Region plus».
По словам эксперта, мировые державы, включая США, Россия, Израиль, до сегодняшнего дня не использовали ударные беспилотники в таком масштабе. БПЛА, считает Коротченко, в конфликтах такого типа доказали свое неоспоримое преимущество.
«К этому надо добавить тактику азербайджанской армии по ликвидации сил и средств ПВО противника и последующему массированному применению беспилотников для уничтожения бронетехники, высокозащищенных целей и живой силы», - отметил военный эксперт.
Он также отметил, что применение высокоточного оружия минимизирует потери среди гражданского населения. Помимо этого, эксперт считает, что Азербайджан изменит тактику ведения боя.
"С этой точки зрения Азербайджан достиг и военного успеха, и одновременно сохранил жизни мирных граждан, проживающих в Нагорном Карабахе. Думаю, что будут существенные изменения в области тактики ведения боевых операций. Безусловно, опыт азербайджанской армии будет детально изучаться», - сказал Коротченко.
Х.Насирзаде
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