Армения всячески пытается расширить географию конфликта в Карабахе – помощник президента Азербайджана

Обстрел Ордубада со стороны армянских ВС показывает, что Ереван всячески пытается расширить географию конфликта, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Армения нанесла ракетный удар по территории Ордубадского района в Нахчыванской автономной республике. Это свидетельство того, что Армения всеми силами пытается расширить географию конфликта. Обстреливаются города Азербайджана за пределами военных действий. Вся ответственность лежит на руководстве Армении», - написал Гаджиев в своем аккаунте в Twitter.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские вооруженные силы нанесли ракетный удар по территории Ордубадского района Нахчыванской автономной республики Азербайджана.

Оперативно-тактическая ракета, выпущенная 15 октября в 10:44 вооруженными силами Армении с территории оккупированного Губадлинского района, разорвалась на территории Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики.

Мирные жители и гражданские объекты не пострадали.

А. Мамедов