Миротворцы ОДКБ не будут подключены к урегулированию в Нагорном Карабахе

Вопрос подключения миротворцев ОДКБ к урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе пока не стоит, сообщил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

"Генсек ОДКБ... подчеркнул, что сейчас в повестке дня не стоит вопрос подключения миротворцев ОДКБ к урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе", - сообщило в пятницу агентство БелТА.