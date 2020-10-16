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Карабахский конфликт 16.10.2020 14:44

Миротворцы ОДКБ не будут подключены к урегулированию в Нагорном Карабахе

Вопрос подключения миротворцев ОДКБ к урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе пока не стоит, сообщил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

"Генсек ОДКБ... подчеркнул, что сейчас в повестке дня не стоит вопрос подключения миротворцев ОДКБ к урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе", - сообщило в пятницу агентство БелТА.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ОДКБ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]