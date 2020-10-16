AzerGold направит $46 млн на измельчение пород и горнорудные работы на Човдарском участке переработки руды

ЗАО «AzerGold» направит свыше 78 млн манатов на работы по вскрытию, горной добыче и транспортировке руды на Човдарском участке переработки руды и по измельчению пород с месторождения Човдар и с участков Агйохуш и Мерех.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, AzerGold подписал соответствующий контракт с ООО "Star Mining".

Стоимость договора составляет 78 млн 328,115 тыс. Манатов ($46 млн по текущему курсу).

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года «AzerGold» поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

Н.Аббасова