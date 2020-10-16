Путин обсудил карабахский конфликт с членами Совбеза РФ

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России тему конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Участники совещания также обменялись мнениями о текущем положении в конфликте вокруг Нагорного Карабаха", - сообщил Песков.
Помимо Лаврова в совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и руководитель СВР Сергей Нарышкин.
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