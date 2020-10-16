ЕАБР перечислил Белоруссии финансовый кредит ЕФСР на $500 млн

Евразийский банк развития перечислил Белоруссии финансовый кредит ЕФСР на полмиллиарда долларов.
"Евразийский банк развития, являющийся управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития, перечислил Беларуси финансовый кредит из средств фонда в объеме $500 млн", - сообщили агентству "Интерфакс-запад" в пресс-службе ЕАБР в пятницу.
В сообщении говорится, что средства ЕФСР направлены на поддержку бюджета Белоруссии в условиях негативных последствий пандемии COVID-19.
В ЕАБР отмечают, что белорусские власти подготовили программу по противодействию влиянию COVID-19 на экономику, финансовый и социальный сектор. При этом программа, кроме мер на поддержку системы здравоохранения и населения, "также предусматривает реализацию осмотрительной макроэкономической политики, включая консолидацию неприоритетных расходов бюджета, оптимизацию налоговых льгот, продолжение политики по обеспечению рыночных механизмов формирования обменного курса и процентных ставок", сказано в пресс-релизе.
В комплексе все эти меры направлены на укрепление долговой устойчивости Белоруссии, подчеркивают в ЕАБР.
Как сообщалось, Совет ЕФСР 9 октября одобрил предоставление Белоруссии бюджетной поддержки в объеме $500 млн.
Финкредит ЕФСР выделяется в рамках обещанной президентом РФ Владимиром Путиным кредитной поддержки Минску на $1,5 млрд.
14 сентября Путин в ходе встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко в Сочи пообещал предоставить Белоруссии госкредит на $1,5 млрд. Ранее Лукашенко заявлял о необходимости привлечения госкредита РФ для рефинансирования долговых обязательств перед Россией в 2021 году.
Позднее глава Минфина РФ Антон Силуанов пояснял, что речь идет о предоставлении Минску госкредита в российских рублях на $1 млрд и финкредита ЕФСР на $0,5 млрд. Он также отмечал, что Белоруссия за счет кредита ЕФСР полностью погасит накопленную задолженность за поставки газа перед "Газпромом" в сумме $330 млн по состоянию на середину сентября. Затем министерство финансов Белоруссии сообщило, что подготовило схему погашения задолженности перед "Газпромом" за счет кредита ЕФСР.
По данным Минфина Белоруссии, обязательства Минска перед РФ в 2021 году составляют $0,6 млрд.
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