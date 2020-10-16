В китайском городе Цзясин объявили об "экстренной вакцинации" от коронавируса препаратом компании Sinovac, который сейчас находится на третьей стадии клинических испытаний, сообщает китайская газета Paper со ссылкой на представителя местного центра по контролю и профилактике заболеваний.
Власти города централизованно заказали вакцину у Sinovac и теперь постепенно доставляют ее в установленные прививочные пункты.
"Если бы не пандемия и приближение зимне-весеннего периода, я думаю, объявляли бы эту вакцинацию только после появления вакцины на рынке", - приводит газета слова сотрудника.
По словам собеседника издания, самые приоритетные получатели "экстренной вакцины" - медики, сотрудники пограничного контроля. Крайне рекомендуется сделать прививку людям, работающим в общественных местах или посещавшим страны, с большим или средним риском можно заразиться коронавирусом.
Вакцинация проводится только на добровольной основе. Она возможна только для людей, возраст которых от 18 до 59 лет.
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