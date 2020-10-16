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Дальнее зарубежье 16.10.2020 20:32

Глава Минобороны РФ обсудил с президентом Казахстана вопросы региональной безопасности

Вопросы региональной безопасности обсудили в пятницу в Нур-Султане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и министр обороны России Сергей Шойгу.

"В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы региональной безопасности, перспективы двустороннего сотрудничества России и Казахстана в военной сфере", - сообщили журналистам в Минобороны России.

Ранее в пятницу Шойгу провел переговоры с главой военного ведомства республики Нурланом Ермекбаевым, министры подписали ряд документов в области военного сотрудничества.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]