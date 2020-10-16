Глава Минобороны РФ обсудил с президентом Казахстана вопросы региональной безопасности

Вопросы региональной безопасности обсудили в пятницу в Нур-Султане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и министр обороны России Сергей Шойгу.

"В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы региональной безопасности, перспективы двустороннего сотрудничества России и Казахстана в военной сфере", - сообщили журналистам в Минобороны России.

Ранее в пятницу Шойгу провел переговоры с главой военного ведомства республики Нурланом Ермекбаевым, министры подписали ряд документов в области военного сотрудничества.