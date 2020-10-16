7,7 тыс. жителей Польши заразились за сутки COVID-19, скончались 132 человека

В Польше за минувшие сутки лабораторно подтверждены 7 705 новых случаев инфицирования коронавирусом, 2 185 пациента выздоровели, 132 из числа ранее заболевших скончались, сообщается на портале worldometers.info.
Днем ранее, 15 октября, был зафиксирован антирекорд по количеству выявленных случаев заболевания - 8 099. 14 октября было подтверждено 6 526 случаев.
В настоящее время активных больных в Польше 66 395 (на 5 388 больше, чем днем ранее).
Всего с начала пандемии в Польше зафиксированы 157 608 случаев инфицирования, умерли 3 440 человек, выздоровели 87 773.
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