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СНГ 16.10.2020 23:45

7,7 тыс. жителей Польши заразились за сутки COVID-19, скончались 132 человека

В Польше за минувшие сутки лабораторно подтверждены 7 705 новых случаев инфицирования коронавирусом, 2 185 пациента выздоровели, 132 из числа ранее заболевших скончались, сообщается на портале worldometers.info.

Днем ранее, 15 октября, был зафиксирован антирекорд по количеству выявленных случаев заболевания - 8 099. 14 октября было подтверждено 6 526 случаев.

В настоящее время активных больных в Польше 66 395 (на 5 388 больше, чем днем ранее).

Всего с начала пандемии в Польше зафиксированы 157 608 случаев инфицирования, умерли 3 440 человек, выздоровели 87 773.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПОЛЬША, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]