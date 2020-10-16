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Дальнее зарубежье 16.10.2020 23:54

Глава Евросовета считает важным проводить очные саммиты, несмотря на коронавирус

Глава Евросовета Шарль Мишель в пятницу заявил, что очные встречи на саммитах ЕС необходимы для эффективного функционирования ЕС, несмотря на ситуацию коронавируса.

"Чтобы работать вместе, находить компромиссы и принимать решения... важно всем физически находиться в одном помещении", - сказал он на пресс-конференции по итогами второго дня саммита.

"Некоторые лидеры сказали, что нужно быть аккуратными при созыве очных встреч, а некоторые лидеры, в свою очередь, высказались о том, что такие встречи необходимы", - добавил Мишель.

Он напомнил, что в течение нескольких месяцев главы государств ЕС работали исключительно посредством видеоконференций. Он констатировал Мишель, что работа в таком формате позволила продвинуться в решении ряда вопросов, но все же "имела некоторые ограничения". В частности, при видеоконференциях участники, по его словам, зачастую не могли максимально откровенно формулировать свою позицию по спорным вопросам.

Глава Евросовета указал, что при проведении очных встреч действуют повышенные меры предосторожности, в том числе для делегаций и работающего на саммитах персонала.

Ранее в пятницу стало известно, что премьер-министр Финляндии Санна Марин покинула заседание саммит ЕС и отправилась на самоизоляцию, так как выяснилось, что она контактировала с заразившимся COVID-19 человеком.

Выяснилось, что на этой неделе глава финского правительства провела встречу с депутатом парламента Финляндии, у которого потом диагностировали коронавирус.

Днем ранее на саммите ЕС на уровне глав государств и правительств произошел похожий случай: глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправилась на самоизоляцию, после того, как получила информацию о контактах с заболевшим COVID-19 человеком.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]