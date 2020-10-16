Глава киргизского МИД попросил США отказаться от визовых ограничений в отношении граждан Киргизии

Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев предложил властям США пересмотреть введенные ранее визовые ограничения в отношении граждан республики, это предложение было озвучено в ходе видеоконференции с американским послом Дональдом Лу в пятницу.

"Глава МИД Руслан Казакбаев отметил важность скорейшего пересмотра американской стороной введенных ранее визовых ограничений в отношении граждан Киргизии, ввиду проделанной сторонами активной работы в этом направлении", - сообщает пресс-служба МИД.

По данным пресс-службы, также достигнута договоренность о сотрудничестве в вопросах содействия Киргизии в преодолении сложной экономической и эпидемиологической ситуации, технической помощи в подготовке к проведению парламентских и президентских выборов в стране.

"Стороны сошлись во мнении о необходимости сотрудничества в вопросах общественной и продовольственной безопасности, борьбы с коррупцией, повышения эффективности пополнения государственного бюджета за счет таможенных сборов, а также в продолжении совместной работы по поиску и возврату в Киргизию незаконно вывезенных активов", - добавили в МИД.

В феврале администрация президента США Дональда Трампа заявила, что намерена расширить список стран, гражданам которых может быть ограничен въезд на территорию Соединенных Штатов. В список включили Киргизию, Эритрею, Мьянму, Нигерию, Судан и Танзанию. Такие ограничения в американской администрации мотивируют тем, что в этих странах действуют недостаточно высокие стандарты обеспечения безопасности.