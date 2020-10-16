Главы МИД Великобритании и Норвегии обсудили проблемы кибербезопасности в связи с приписываемой РФ атакой на норвежский парламент

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в пятницу обсудил вопросы кибербезопасности с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде в связи с совершенной в августе хакерской атакой на норвежский парламент, в которой обвиняют Россию.

"Великобритания осуждает недавнюю кибератаку на Стортинг (парламент Норвегии), сердце норвежской демократии", - написал Рааб в своем твиттере.

"Мы с министром иностранных дел Сёрейде обсудили наши общие цели, в том числе кибербезопасность, равный доступ к вакцине COVID-19 и приоритеты Совета Безопасности ООН", - добавил Рааб.

13 октября МИД Норвегии обвинил Россию в организации хакерской атаки на парламент Норвегии в августе.

"Основываясь на информации, доступной правительству, наша оценка такова - Россия стоит за этой операцией", - говорилось в заявлении главы МИД Ине Эриксен Сёрейде.

Ранее административный глава норвежского парламента Марианна Андреассен сообщила, что парламент стал жертвой кибератаки, направленной на внутреннюю систему электронной почты.

Отмечалось, что из почтовых ящиков некоторых представителей парламента были похищены крупные объемы данных.