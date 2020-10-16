США почти исчерпали возможности введения санкций против России - советник Трампа

США становится все сложнее находить объекты для санкций в отношении России из-за уже введенных масштабных ограничений, заявил в пятницу советник по национальной безопасности президента США Роберт О`Брайен.

"В отношении Россия осталось не так много возможностей вводить санкции", - сказал О`Брайен журналистам в Пентагоне.

"Мы мало что можем сделать в отношении России на санкционном фронте. Это становится сложнее сделать из-за удушающего характера уже имеющихся санкций", - добавил советник президента Дональда Трампа.