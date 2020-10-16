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Дальнее зарубежье 16.10.2020 18:19

США почти исчерпали возможности введения санкций против России - советник Трампа

США становится все сложнее находить объекты для санкций в отношении России из-за уже введенных масштабных ограничений, заявил в пятницу советник по национальной безопасности президента США Роберт О`Брайен.

"В отношении Россия осталось не так много возможностей вводить санкции", - сказал О`Брайен журналистам в Пентагоне.

"Мы мало что можем сделать в отношении России на санкционном фронте. Это становится сложнее сделать из-за удушающего характера уже имеющихся санкций", - добавил советник президента Дональда Трампа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ, ВОЗМОЖНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]