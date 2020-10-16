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Карабахский конфликт 16.10.2020 18:24

Президент Азербайджана объявил об освобождении от оккупации еще 3 сел в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении от армянской оккупации еще трех сел в Ходжавендском районе в Нагорном Карабахе.

Алиев в своем твиттере написал, что от оккупации освобождены села Хырманчыг, Акбулаг и Ахуллу.

Таким образом, ВС Азербайджана с 27 сентября в боях в Карабахе освободили от армянской оккупации 53 населенных пункта. Кроме этого, азербайджанские военные установили контроль над рядом стратегических высот.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, СЕЛА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]