Президент Азербайджана объявил об освобождении от оккупации еще 3 сел в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении от армянской оккупации еще трех сел в Ходжавендском районе в Нагорном Карабахе.
Алиев в своем твиттере написал, что от оккупации освобождены села Хырманчыг, Акбулаг и Ахуллу.
Таким образом, ВС Азербайджана с 27 сентября в боях в Карабахе освободили от армянской оккупации 53 населенных пункта. Кроме этого, азербайджанские военные установили контроль над рядом стратегических высот.
Х.Насирзаде
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