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ТЭК 16.10.2020 19:46

Грузия в январе-сентябре сократила импорт э/э из Азербайджана в 1,8 раза

Производство электроэнергии в Грузии в январе-сентябре 2020 года уменьшилось на 6,9% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 8 млрд 513,1 млн кВт.ч, сообщило АО "Коммерческий оператор электроэнергетической системы Грузии" (ESCO).

Выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях страны снизилась также на 6,9% - до 6 млрд 807,4 млн кВт.ч (80% всего объема собственной генерации), на теплоэлектростанциях - на 7,3%, до 1 млрд 636 млн кВт.ч (19,2%). Единственная в Грузии ветряная электростанция увеличила производство электроэнергии на 8,7% - до 69,8 млн кВт.ч (0,8%).

Импорт электроэнергии составил 926,9 млн кВт.ч (снижение на 9,2%). В том числе поставки из России выросли в 2,3 раза - до 462,2 млн кВт.ч, из Азербайджана получено 450,2 млн кВт.ч (снижение в 1,8 раза), из Турции импортировано 14,4 млн кВт.ч электроэнергии.

Экспорт электроэнергии из Грузии сократился на 36,6% - до 152,6 млн кВт.ч. Наибольший объем был поставлен в Турцию - 69,5 млн кВт.ч (снижение на 38,4%). В Армению было экспортировано 66,4 млн кВт.ч (рост на 12%), в Азербайджан - 16,8 млн кВт.ч (рост на 80,6%). Поставки электроэнергии в РФ в этом году не осуществлялись.

Транзит электроэнергии через территорию Грузии, который осуществлялся только из Азербайджана в Турцию, возрос на 7,6% - до 101,8 млн кВт.ч.

По информации ESCO, объем потребления электроэнергии в стране в январе-сентябре снизился на 6,4% - до 8 млрд 955,5 млн кВт.ч. В частности, на долю дистрибьюторских компаний пришлось 7 млрд 110,5 млн кВт.ч (снижение на 4,2%). Прямые потребители (крупные предприятия и организации, заключающие контракты на электроснабжение непосредственно с ESCO) использовали 1 млрд 828,7 млн кВт.ч (снижение на 14,6%).

Как сообщалось ранее, в 2019 году производство электроэнергии в Грузии снизилось на 2,3% по сравнению с показателем 2018 года - до 11 млрд 864,7 млн кВт.ч. В прошлом году республика импортировала 1 млрд 626,5 млн кВт.ч (рост на 7,8%), экспортировала - 243,4 млн кВт.ч (снижение в 2,4 раза). Потребление электроэнергии выросло на 1,4% - до 12 млрд 774,2 млн кВт.ч.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ПРОИЗВОДСТВО


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