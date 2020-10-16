США разделяют санкционную политику ЕС в отношении Пригожина - госдеп

В государственном департаменте США поддержали решение ЕС о введении санкций в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина.

"Мы поддерживаем жесткие действия ЕС в отношении Евгения Пригожина. Он тесно связан с российской властью и имеет длительную историю руководства, обеспечения и поддержки опасной, связанной с дестабилизацией и насилием деятельности, особенно в Ливии", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу в твиттере представителя государственного департамента Морган Ортагус.

Евросоюз ввел санкции против Пригожина, так как счел его причастным, в частности, к поставкам вооружений в Ливию, следует из документа, опубликованного в четверг в официальном журнале ЕС.

"Пригожин участвует и помогает деятельности ЧВК "Вагнер" в Ливии, что угрожает миру, стабильности и безопасности в стране. В частности, "Вагнер" причастна к многочисленным и повторяющимся нарушениям оружейного эмбарго в Ливии, установленным резолюцией СБ ООН", - говорится в документе.

Ограничительные меры включают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание активов.

Теперь в общей сложности в санкционном списке ЕС по Ливии фигурируют 20 физлиц и 19 компаний.