Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   15.10 WTI 40.96 -0.08 Brent 43.16 -0.16

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.10.2020 23:15

США разделяют санкционную политику ЕС в отношении Пригожина - госдеп

В государственном департаменте США поддержали решение ЕС о введении санкций в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина.

"Мы поддерживаем жесткие действия ЕС в отношении Евгения Пригожина. Он тесно связан с российской властью и имеет длительную историю руководства, обеспечения и поддержки опасной, связанной с дестабилизацией и насилием деятельности, особенно в Ливии", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу в твиттере представителя государственного департамента Морган Ортагус.

Евросоюз ввел санкции против Пригожина, так как счел его причастным, в частности, к поставкам вооружений в Ливию, следует из документа, опубликованного в четверг в официальном журнале ЕС.

"Пригожин участвует и помогает деятельности ЧВК "Вагнер" в Ливии, что угрожает миру, стабильности и безопасности в стране. В частности, "Вагнер" причастна к многочисленным и повторяющимся нарушениям оружейного эмбарго в Ливии, установленным резолюцией СБ ООН", - говорится в документе.

Ограничительные меры включают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание активов.

Теперь в общей сложности в санкционном списке ЕС по Ливии фигурируют 20 физлиц и 19 компаний.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, ПРИГОЖИН, ЕС


Похожие новости


Трамп надеется заключить с Россией сделку по ядерному вооружению перед выборами Трамп заявил, что распорядился рассекретить все документы, касающиеся расследования Мюллера Главы МИД РФ, США и Франции призвали к немедленному и безоговорочному прекращению огня в Карабахе - совместное заявление Министры иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ выступят с заявлением по ситуации в Карабахе Подходы России и США к проблеме Нагорного Карабаха совпадают - Совбез РФ Путин, Трамп и Макрон призвали прекратить огонь в Нагорном Карабахе и сесть за стол переговоров - совместное заявление

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]