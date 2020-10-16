Twitter изменил контент-политику после блокировки публикаций про Байдена

Twitter отныне будет применять специальную маркировку для публикаций, разглашающие личные данные, вместо того, чтобы блокировать их, сообщила директор Twitter по правовым вопросам и политике Виджая Гадде.
"Мы больше не будет удалять контент, кроме случаев, когда он передается хакерами или лицами, напрямую связанными с ними. Мы также будем маркировать твиты для предоставления контекста вместо того, чтобы запрещать публикацию", - написала Гадде в своем твиттере.
Она отметила, что маркирование контента позволит пользователям самим оценивать, стоит ли его читать.
Ранее лидеры Республиканской партии в сенате объявили о планах вызвать для дачи объяснений основателя Twitter Джека Дорси в связи с недавним решением соцсети ограничить распространение статьи New York Post о Джо Байдене.
Газета New York Post предоставила материалы переписки, из которых видно, что Байден в 2015 году благодаря сыну Хантеру провел встречу с высокопоставленным сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским, хотя позже утверждал, что такого рода контактов у него никогда не было.
Информация о встрече Джо Байдена с Пожарским заинтересовала СМИ США, так как сам бывший вице-президент заверял, что никогда не обсуждал с сыном бизнес-деятельность вне Штатов. При этом в предвыборном штабе Байдена назвали информацию New York Post недостоверной. А соцсети Facebook и Twitter пришли к выводу, что опубликованная информация действительно может быть недостоверной и поэтому ограничили доступ к этой публикации через свои платформы.
Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ о том, что Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении Байдена и его сына. Расследование должно было коснуться роли Байдена в увольнении генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал деятельность компании Burisma.
Ожидалось, что это расследование должно было коснуться и деятельности Хантера Байдена.
На президентских выборах в США 3 ноября действующий глава государства Дональд Трамп попытается добиться переизбрания. Его соперником будет как раз Джо Байден.
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