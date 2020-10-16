В Молдавии число зараженных коронавирусом приближается к 66 тыс

В Молдавии за сутки зарегистрировано 784 новых случая коронавируса, общее число заражений увеличилось до 65 860, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии.

"В пятницу были обработаны 3 446 тестов, в том числе 3 068 первичных тестов. В результате выяснилось, что 784 результата оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 65 860", - отмечается в сообщении.

Также сообщается о смерти еще 19 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Это наибольшее количество смертельных случаев за сутки - по 19 смертей за сутки было еще несколько раз в последние две недели. Таким образом, согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдавии возросло до 1 549 человек.

Из медицинских учреждений за сутки выписаны 533 пациента, выздоровевших от коронавируса. По данным Минздрава, в общей сложности от коронавируса в республике излечились 46 543 человека.

В пятницу зарегистрировано чуть больше случаев, чем в четверг (652), но существенно меньше, чем в среду, когда был установлен антирекорд по количеству случаев заражения за один день - 1 149 случаев.

Уже полтора месяца Молдавия обновляет антирекорды по количеству случаев заражения коронавирусом. Количество активных случаев COVID-19 за две недели октября увеличилось с 14 тыс. до 17 768 случаев. При этом, власти сняли почти все ограничения и заявили о том, что не будут ограничивать деятельность экономических агентов.