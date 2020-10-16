Киев и Анкара подписали документы о сотрудничестве в военной сфере

После встречи президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле подписан ряд документов о военном и оборонном сотрудничестве между государствами.

В частности, подписана декларация о намерениях между Министерством обороны Украины и Директоратом оборонной промышленности Турецкой Республики.

Также было подписано рамочное военное соглашение между кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики.