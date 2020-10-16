Киев и Анкара подписали документы о сотрудничестве в военной сфере

После встречи президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле подписан ряд документов о военном и оборонном сотрудничестве между государствами.
В частности, подписана декларация о намерениях между Министерством обороны Украины и Директоратом оборонной промышленности Турецкой Республики.
Также было подписано рамочное военное соглашение между кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики.
Армяне Карабаха уверены, что все обещания президента Алиева по мирному сосуществованию с азербайджанцами будут выполнены – карабахский армянин
Сараево поддерживает справедливую позицию Баку по Карабаху – МИД Боснии
Президент Азербайджана объявил об освобождении от оккупации еще 3 сел в Нагорном Карабахе
Exillon Energy планирует 18 декабря уйти с LSE
Грузия в январе-сентябре сократила импорт э/э из Азербайджана в 1,8 раза
МБА сократил за 9 месяцев активы на 11,2%, чистую прибыль – в 2,4 раза
В Молдавии число зараженных коронавирусом приближается к 66 тыс
В китайском городе объявили об "экстренной вакцинации" от коронавируса
Twitter изменил контент-политику после блокировки публикаций про Байдена
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Фуада Гейдарова и Абульфата Магеремова
AccessBank дал старт проекту по повышению грамотности гражданской обороны в прифронтовых филиалах
Полковник Вагиф Даргяхлы: «Сбитый» Арменией азербайджанский БПЛА оказался «кукурузником»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение