Сараево поддерживает справедливую позицию Баку по Карабаху – МИД Боснии

Главы МИД Азербайджана и Боснии и Герцеговины Джейхун Байрамов и Бисера Туркович в пятницу обсудили текущую ситуацию в Карабахе.
«Байрамов проинформировал коллегу о новой агрессии Армении против Азербайджана, об обстреле мирных жителей и объектов инфраструктуры армянскими ВС, включая города и районы, удаленные от зоны конфликт. В результате таких атак погибли 47 мирных жителя, 222 получили серьезные ранения. Байрамов заявил, что Армения грубо нарушила гуманитарный режим прекращения огня, отметив, что соблюдение Арменией режима прекращения огня было не чем иным, как ложью. Было подчеркнуто, что Армения несет полную ответственность за сложившуюся ситуацию в регионе», - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.
Туркович, в свою очередь, выразила серьезную обеспокоенность и глубокое сожаление по поводу гибели мирных жителей Азербайджана.
«Босния и Герцеговина полностью поддерживает справедливую позицию Азербайджана. Конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана и соответствующих резолюций Совбеза ООН», - подчеркнула Туркович.
Х.Насирзаде
Exillon Energy планирует 18 декабря уйти с LSE
Грузия в январе-сентябре сократила импорт э/э из Азербайджана в 1,8 раза
МБА сократил за 9 месяцев активы на 11,2%, чистую прибыль – в 2,4 раза
В Молдавии число зараженных коронавирусом приближается к 66 тыс
В китайском городе объявили об "экстренной вакцинации" от коронавируса
Twitter изменил контент-политику после блокировки публикаций про Байдена
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Турция не намерена признавать Крым российским - Эрдоган
В США отмечается рекордная явка на досрочном голосовании на президентских выборах
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Фуада Гейдарова и Абульфата Магеремова
AccessBank дал старт проекту по повышению грамотности гражданской обороны в прифронтовых филиалах
Полковник Вагиф Даргяхлы: «Сбитый» Арменией азербайджанский БПЛА оказался «кукурузником»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение