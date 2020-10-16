Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   15.10 WTI 40.96 -0.08 Brent 43.16 -0.16

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 16.10.2020 21:14

Сараево поддерживает справедливую позицию Баку по Карабаху – МИД Боснии

Главы МИД Азербайджана и Боснии и Герцеговины Джейхун Байрамов и Бисера Туркович в пятницу обсудили текущую ситуацию в Карабахе.

«Байрамов проинформировал коллегу о новой агрессии Армении против Азербайджана, об обстреле мирных жителей и объектов инфраструктуры армянскими ВС, включая города и районы, удаленные от зоны конфликт. В результате таких атак погибли 47 мирных жителя, 222 получили серьезные ранения. Байрамов заявил, что Армения грубо нарушила гуманитарный режим прекращения огня, отметив, что соблюдение Арменией режима прекращения огня было не чем иным, как ложью. Было подчеркнуто, что Армения несет полную ответственность за сложившуюся ситуацию в регионе», - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Туркович, в свою очередь, выразила серьезную обеспокоенность и глубокое сожаление по поводу гибели мирных жителей Азербайджана.

«Босния и Герцеговина полностью поддерживает справедливую позицию Азербайджана. Конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана и соответствующих резолюций Совбеза ООН», - подчеркнула Туркович.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, БОСНИЯ, ПОДДЕРЖКА


Похожие новости


Заявления главы МИД Армении в Москве были неконструктивными - МИД Азербайджана Международное сообщество должно оказать давление на Армению для соблюдения принципов международного права - МИД МИД РФ: Ереван и Баку подтвердили участие в консультациях 9 октября в Москве Центральной темой переговоров главы МИД Армении в Москве станет конфликт в Нагорном Карабахе - МИД РФ Россия ведет переговоры с Баку и Ереваном о сроках возможной встречи глав МИД двух республик в Москве - МИД РФ Главы МИД Азербайджана и Германии обсудили ситуацию в Карабахе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]