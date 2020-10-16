Сараево поддерживает справедливую позицию Баку по Карабаху – МИД Боснии

Главы МИД Азербайджана и Боснии и Герцеговины Джейхун Байрамов и Бисера Туркович в пятницу обсудили текущую ситуацию в Карабахе.

«Байрамов проинформировал коллегу о новой агрессии Армении против Азербайджана, об обстреле мирных жителей и объектов инфраструктуры армянскими ВС, включая города и районы, удаленные от зоны конфликт. В результате таких атак погибли 47 мирных жителя, 222 получили серьезные ранения. Байрамов заявил, что Армения грубо нарушила гуманитарный режим прекращения огня, отметив, что соблюдение Арменией режима прекращения огня было не чем иным, как ложью. Было подчеркнуто, что Армения несет полную ответственность за сложившуюся ситуацию в регионе», - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Туркович, в свою очередь, выразила серьезную обеспокоенность и глубокое сожаление по поводу гибели мирных жителей Азербайджана.

«Босния и Герцеговина полностью поддерживает справедливую позицию Азербайджана. Конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана и соответствующих резолюций Совбеза ООН», - подчеркнула Туркович.

Х.Насирзаде