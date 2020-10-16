ВС Армении подвергают ракетному обстрелу территорию Ирана – МИД Азербайджана

Вооруженные силы Армении преднамеренно подвергают ракетному обстрелу приграничную с Азербайджаном территорию Ирана, сообщает министерство иностранных дел.

«Продолжаются боевые столкновения на оккупированных территориях Азербайджана, граничащих с Ираном. Азербайджанская Армия проводит контрнаступательную операцию, уничтожая вооруженные силы Армении, освобождает от оккупации свои земли. Вооруженные объединения Армении разрозненно отступая, в провокационных целях, наносят ракетные удары по территории дружественного и братского Ирана. Не смотря на все усилия ВС Азербайджана по подавлению атак противника некоторые ракеты попадают на территорию Ирана. Мы разделяем озабоченность иранского народа в связи провокационными действиями врага», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Иран, как исторически дружественная и братская страна, всегда осуждала агрессию Армении против Азербайджана и поддерживала освобождение азербайджанских территорий, выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, а также суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Сегодня мы также чувствуем солидарность братского иранского народа и ценим официально заявленную поддержку иранского правительства. Иранское государство не жалеет своего вклада в установление мира в регионе и выступает сторонником обеспечения стабильности и безопасности», - отмечается в заявлении.

«Азербайджанский народ хорошо знает своих друзей и врагов. В этот судьбоносный период истории независимости, Азербайджан не забудет справедливую позицию всех государств и народов, которые поддерживают наш народ и наше государство», - сказано в заявлении.

Б.Рустамбеков