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Карабахский конфликт 16.10.2020 23:01

Баку включил российского депутата в «черный список» по Карабаху – МИД Азербайджана

Баку внес депутата от партии «Единая Россия» Государственной думы России Виталия Милонова в «черный список» МИД Азербайджана за незаконное посещение оккупированных Арменией азербайджанских территорий, говорится в сообщении МИД.

«Этот незаконный визит, в контексте новой агрессии Армении против Азербайджана и открыто поддерживает так незаконный режим на оккупированных территориях Азербайджана и полностью противоречит существующим на высоком уровне отношениям между Азербайджаном и Россией. Такой безответственный шаг представителя Государственной думы идет в разрез с позицией России по поддержке территориальной целостности Азербайджана», - отмечается в сообщении.

Милонов внесен в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджан, в связи с незаконным посещением оккупированных территорий.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ДЕПУТАТ, ЧЕРНЫЙ/СПИСОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]