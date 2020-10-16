Баку включил российского депутата в «черный список» по Карабаху – МИД Азербайджана

Баку внес депутата от партии «Единая Россия» Государственной думы России Виталия Милонова в «черный список» МИД Азербайджана за незаконное посещение оккупированных Арменией азербайджанских территорий, говорится в сообщении МИД.

«Этот незаконный визит, в контексте новой агрессии Армении против Азербайджана и открыто поддерживает так незаконный режим на оккупированных территориях Азербайджана и полностью противоречит существующим на высоком уровне отношениям между Азербайджаном и Россией. Такой безответственный шаг представителя Государственной думы идет в разрез с позицией России по поддержке территориальной целостности Азербайджана», - отмечается в сообщении.

Милонов внесен в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджан, в связи с незаконным посещением оккупированных территорий.

Б.Рустамбеков