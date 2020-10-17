США рассчитывают на одобрение двух вакцин против COVID-19 к концу ноября

Американские компании Pfizer и Moderna рассчитывают к концу ноября получить разрешение на использование разработанных ими вакцин против коронавируса, пишут в пятницу западные СМИ.
Компания Pfizer заявила в пятницу, что рассчитывает удостовериться в безопасности применения препарата во второй половине ноября.
В свою очередь, массачусетская биотехнологическая компания Moderna намерена получить разрешение на использование вакцины 25 ноября.
Однако эксперты предупреждают, что после одобрения вакцин они появятся в общем доступе только спустя месяцы. В то же время они обращают внимание на то, что лучшей защитой от вируса остаются маски и соблюдение норм социального дистанцирования.
Компании Pfizer и Moderna, исследования которых финансируются правительством США, приступили к последней, третьей фазе клинических испытаний вакцин в конце июля. Власти страны уже закупили большие партии вакцины и готовы начать их распределять по стране, как только препараты будут одобрены к применению.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что вакцина против COVID-19 может быть готова к дню выборов в США - 3 ноября. Однако рекомендации Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США делают это практически невозможным.
Трамп изначально предполагал, что старт масштабной вакцинации можно будет дать до президентских выборов 3 ноября, однако на прошлой неделе допустил, что вакцина станет доступна только после выборов. По мнению президента США, виной этому - его политические соперники, не желающие перед выборами делать ему "подарок" в виде вакцины от COVID-19.
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