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Дальнее зарубежье 17.10.2020 01:03

США рассчитывают на одобрение двух вакцин против COVID-19 к концу ноября

Американские компании Pfizer и Moderna рассчитывают к концу ноября получить разрешение на использование разработанных ими вакцин против коронавируса, пишут в пятницу западные СМИ.

Компания Pfizer заявила в пятницу, что рассчитывает удостовериться в безопасности применения препарата во второй половине ноября.

В свою очередь, массачусетская биотехнологическая компания Moderna намерена получить разрешение на использование вакцины 25 ноября.

Однако эксперты предупреждают, что после одобрения вакцин они появятся в общем доступе только спустя месяцы. В то же время они обращают внимание на то, что лучшей защитой от вируса остаются маски и соблюдение норм социального дистанцирования.

Компании Pfizer и Moderna, исследования которых финансируются правительством США, приступили к последней, третьей фазе клинических испытаний вакцин в конце июля. Власти страны уже закупили большие партии вакцины и готовы начать их распределять по стране, как только препараты будут одобрены к применению.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что вакцина против COVID-19 может быть готова к дню выборов в США - 3 ноября. Однако рекомендации Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США делают это практически невозможным.

Трамп изначально предполагал, что старт масштабной вакцинации можно будет дать до президентских выборов 3 ноября, однако на прошлой неделе допустил, что вакцина станет доступна только после выборов. По мнению президента США, виной этому - его политические соперники, не желающие перед выборами делать ему "подарок" в виде вакцины от COVID-19.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]