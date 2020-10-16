Глава МИД Азербайджана и Генсек ООН обсудили ситуацию в Карабахе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу провели телефонный разговор, в котором обсудили нынешнюю ситуацию в Карабахе, сообщает пресс-служба МИД.

Байрамов проинформировал генсека ООН о текущей ситуации в регионе и о нарушении вооруженными силами Армении гуманитарного режима прекращения огня. Министр подчеркнул, что ВС Армении целенаправленно вели огонь по азербайджанскому гражданскому населению и инфраструктуре, а также по городам, находящимся вне зоны конфликта.

«Через 13 часов после объявления гуманитарного режима прекращения огня, второй по величине город Азербайджана Гянджа, подвергся ракетному обстрелу со стороны ВС Армении. На данный момент 47 мирных жителей погибли и 222 получили ранения», - сказал министр.

Байрамов отметил, что ответственность за обострение ситуации в регионе целиком лежит на военно-политическом руководстве Армении.

В свою очередь Гутерриш выразил серьезную обеспокоенность ростом напряженности в регионе и убийствами мирных жителей. Он подчеркнул важность соблюдения режима прекращения огня и отметил необходимость политического решения конфликта.

Б.Рустамбеков