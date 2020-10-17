Азербайджан на освобожденных от армянской оккупации территориях возобновляет деятельность погранзастав на границе с Ираном

Возобновилась деятельность двух пограничных застав Азербайджана на границе с Ираном, сообщает Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана.

«После освобождения от армянской оккупации, территорий прилегающих к границам Ирана, ГПС Азербайджана 16 октября возобновила боевое дежурство на двух заставах Джабраильского района. Это заставы «Чахырлы» и «Махмудлу», - сообщает ГПС.

Б.Рустамбеков