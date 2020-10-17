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Карабахский конфликт 17.10.2020 00:32

Азербайджан на освобожденных от армянской оккупации территориях возобновляет деятельность погранзастав на границе с Ираном

Возобновилась деятельность двух пограничных застав Азербайджана на границе с Ираном, сообщает Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана.

«После освобождения от армянской оккупации, территорий прилегающих к границам Ирана, ГПС Азербайджана 16 октября возобновила боевое дежурство на двух заставах Джабраильского района. Это заставы «Чахырлы» и «Махмудлу», - сообщает ГПС.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГПС, ЗАСТАВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]