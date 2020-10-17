ВС Армении подвергли ракетному обстрелу города Гянджа и Мингячевир

Вооруженные силы Армении в очередной раз подвергли огню Гянджу, сообщает министерство обороны Азербайджана.

Заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев также в своем аккаунте в Twitter написал, что ВС Армении подвергли ракетному обстрелу города Гянджа и Менгячевир.

«В настоящее время уточняются данные по жертвам и разрушениям», - отметил Гаджиев.

Б.Рустамбеков