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Карабахский конфликт 17.10.2020 02:11

В Гяндже в результате ракетного удара армянских военных есть погибшие и раненые среди гражданских лиц – помощник президента Азербайджана

Армения получила новые ракетные системы и сразу начала обстреливать города Азербайджана, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«В Армению доставлены новые ракетные системы. Сразу начались атаки на гражданское население в городах Азербайджана. Среди граждан Гянджи есть погибшие. Это показатель государственной политики террора в Армении», - написал Гаджиев в твиттере.

Ранее Гаджиев написал, что ВС Армении в ночь на 17 октября нанесли ракетные удары по Гяндже и Мингечевиру. При этом в Гяндже снаряд попал в жилой квартал.

По данным источников агентства «Интерфакс-Азербайджан» ракету, направленную в Мингечевир, удалось перехватить и обезвредить.

А.Азизов

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Тэги: ГЯНДЖА, УДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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