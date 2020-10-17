В Гяндже в результате ракетного удара армянских военных есть погибшие и раненые среди гражданских лиц – помощник президента Азербайджана

Армения получила новые ракетные системы и сразу начала обстреливать города Азербайджана, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«В Армению доставлены новые ракетные системы. Сразу начались атаки на гражданское население в городах Азербайджана. Среди граждан Гянджи есть погибшие. Это показатель государственной политики террора в Армении», - написал Гаджиев в твиттере.

Ранее Гаджиев написал, что ВС Армении в ночь на 17 октября нанесли ракетные удары по Гяндже и Мингечевиру. При этом в Гяндже снаряд попал в жилой квартал.

По данным источников агентства «Интерфакс-Азербайджан» ракету, направленную в Мингечевир, удалось перехватить и обезвредить.

А.Азизов