В Баку опровергают информацию о том, что в небе Армении были сбиты два беспилотника Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию о том, что армянские ПВО сбили два азербайджанских беспилотника в небе Армении.

«Это неправда. Эта информация не имеет под собой никаких оснований», - заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» начальник пресс-службы Минобороны Вагиф Даргяхлы.

А.Азизов