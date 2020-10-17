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Карабахский конфликт 17.10.2020 03:15

Удар по Гяндже был нанесен ракетами SCUD – Гаджиев

ВС Армении нанесли удар по Гяндже посредством ОТРК «Эльбрус» («SCUD»), заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Обнаруженные фрагменты ракеты на месте ее падения свидетельствую о том, что они были выпущены посредством ОТРК «Эльбрус» («SCUD»). Тот факт, что руководство Армении направляет ракеты в густонаселенные места, свидетельствует о безнравственности и шизофреническом подходе», - написал Гаджиев в твиттере.

Как сообщалось ранее, ВС Армении в ночь на 17 октября нанесли новый ракетный удар по Гяндже и Мингечевиру.

В результате ракетного обстрела Гянджи погибли 5 человек, 34 ранены, гражданской инфраструктуре нанесен существенный удар.

Ракета, направленная в Мингечевир была перехвачена ПВО Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: ГЯНДЖА, РАКЕТА, УДАР


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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