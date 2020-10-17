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Карабахский конфликт 17.10.2020 03:33

ВС Азербайджана не имеют военных целей на территории Армении - Минобороны

ВС Азербайджана не имеют никаких военных целей на территории Армении, говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана.

«Мы решительно опровергаем информацию МИД Азербайджана о том, что якобы Азербайджан беспилотниками нанес удары по военной и гражданской инфраструктуре на территории Армении. ВС Азербайджана нацелены лишь на легитимные военные объекты на оккупированных территориях. На территории Армении у Азербайджана нет военных целей», - говорится в заявлении.

В Минобороны считают, что такими заявлениями МИД Армении пытается скрыть совершаемые армянской стороны кровавые преступления.

А.Азизов

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЦЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]