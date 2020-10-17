ВС Азербайджана не имеют военных целей на территории Армении - Минобороны

ВС Азербайджана не имеют никаких военных целей на территории Армении, говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана.

«Мы решительно опровергаем информацию МИД Азербайджана о том, что якобы Азербайджан беспилотниками нанес удары по военной и гражданской инфраструктуре на территории Армении. ВС Азербайджана нацелены лишь на легитимные военные объекты на оккупированных территориях. На территории Армении у Азербайджана нет военных целей», - говорится в заявлении.

В Минобороны считают, что такими заявлениями МИД Армении пытается скрыть совершаемые армянской стороны кровавые преступления.

А.Азизов